Protesty rolnicze bez poparcia społecznego? [OPINIA]

Wszyscy powinniśmy wykazać się solidarnością z rolnikami

Jednak od Zielonego Ładu nie powinniśmy odchodzić (a przynajmniej od jego głównych założeń): to nasze prawo do życia w czystym środowisku naturalnym i do spożywania zdrowej żywności. W tym z kolei wypadku my wszyscy powinniśmy wykazać się solidarnością z rolnikami, bo prawdą jest, iż musi się to odbyć po części ich kosztem. Warto dopłacić im za zmianę sposobów produkcji rolnej, bo w dużej mierze robimy to dla siebie i swoich dzieci, a producenci rolni mają prawo oczekiwać rekompensaty za ponoszone w tym procesie koszty.