Amnesty International zorganizowała protest w Warszawie

Aktywiści Amnesty International zorganizowali protest w stolicy Polski, domagając się wpuszczenia migrantów z Białorusi. Demonstrowali w piątek przed warszawską siedzibą Komisji Europejskiej. "Demonstracja odbyła się pod hasłami powstrzymania nielegalnego zawracania z granic Unii Europejskiej osób poszukujących ochrony w Europie. Apelujemy do UE i państw europejskich o to, by polityki migracyjne chroniły ludzkie życie" - piszą aktywiści w mediach społecznościowych.