Protest w Gietrzwałdzie. Uczestnicy śpiewają pieśni religijne

Wójt wylicza, że za odrolnienie działki pod inwestycję do kasy urzędu wpłynie ponad 3 mln zł. Chciałby ich użyć jako wkładu własnego w przyszłych inwestycjach. Te pieniądze plus dotacje mogą przełożyć się na projekty o wartości 10-12 mln zł. Według wójta - Lidl sypnie groszem na budowę drogi do swojego magazynu, zbuduje parkingi, które przydadzą się podczas pielgrzymek. Lidl obiecuje także kilkaset miejsc pracy z pensjami od 4800 zł brutto do 5250 zł brutto na początku zatrudnienia.