Protest w Berlinie przeciwko "Strefom bez LGBT" w Polsce

- Jesteśmy tu, aby wykazać solidarność z wszystkimi w Polsce, którzy nie mogą wyjść na ulice, bo ich małe ojczyzny ogłoszono strefami wolnymi od LGBT. Jesteśmy tu, patrzymy na to co się dzieje i robimy co możemy, żeby was wesprzeć, nawet tu daleko - powiedział dziennikarzom organizator protestu Florian Filtzinger.