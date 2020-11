Protest taksówkarzy. Domagają się państwowego wsparcia

Protest taksówkarzy. Petycja do Jarosława Kaczyńskiego

Taksówkarze postanowili szukać pomocy u lidera PiS, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Właśnie do niego skierowali petycję, w której zwracają uwagę na swoje problemy wywołane kryzysem epidemicznym. Taksówkarze podkreślają, że ich branża ucierpiała z powodu wielu obostrzeń dotyczących ograniczenia poruszania się Polaków i funkcjonowania innych branż.

"Wprowadzone przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości obostrzenia związane z pandemią wirusa COVID 19 w zakresie funkcjonowania gospodarki, a w szczególności lokali gastronomicznych, pubów, dyskotek, kin, teatrów, szkół i uczelni wyższych oraz przejście wielu firm w tryb pracy zdalnej, skutkują drastycznym spadkiem liczby osób korzystających z usług licencjonowanych taksówkarzy. Gospodarka to system naczyń połączonych i mimo, że taksówkarzom nie uniemożliwiono wykonywania pracy to w związku z ograniczeniem działalności w innych branżach również i my boleśnie odczuliśmy obowiązujące przepisy" - czytamy w petycji.