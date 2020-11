Nowe obostrzenia. Galerie handlowe znowu otwarte. Pod ścisłą kontrolą służb

- W galeriach handlowych pojawią się kontrolerzy z inspekcji sanitarnej, przedstawiciele Sanepidu, policyjne patrole. Klienci, którzy przyjdą zrobić zakupy, muszą być dokładnie policzeni. W kolejkach do kas nie będą mogły gromadzić się tłumy, płatności będą odbywać się tylko z zachowaniem odstępów. – mówi Wirtualnej Polsce osoba z otoczenia premiera Mateusza Morawieckiego, która uczestniczyła w spotkaniach dotyczących luzowania obostrzeń.

- Zdajemy sobie sprawę, że grudzień dla branży galerii handlowej wiąże się z obrotami nawet 50 proc. wyższymi w porównaniu z poprzednimi miesiącami. I, że klienci w okresie przedświątecznym ruszą na zakupy. Ale to właśnie wtedy, wśród dużych skupisk ludzi, jest możliwość zarażenia się koronawirusem. I takie kontrole będą służyć w pierwszej kolejności dbaniu o zdrowie konsumentów - zaznacza nasz rozmówca.

Według wytycznych dotyczących galerii handlowych właściciele placówek i pracownicy mają obowiązek zadbać o: zwiększenie odległości między pracownikami i klientami do co najmniej 1,5 m; ograniczenie liczby pracowników korzystających jednocześnie z przestrzeni wspólnych, zapewnienie środków ochrony osobistej, przygotowanie pomieszczenia do czasowej izolacji osoby z objawami COVID-19, przestrzegania zasad wietrzenia, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń.