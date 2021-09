Protest ratowników. Medyk odpowiada Krasce: "Pandemia upokorzyła ratowników"

Ogólnopolski protest ratowników medycznych trwa. Do braków kadrowych w karetkach pogotowia odniósł się wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - W okresie pandemii nie służą jakiekolwiek protesty, nie ulica, ale stół, czyli rozmowy dwustronne są najbardziej pomocne. My te rozmowy w Ministerstwie Zdrowia prowadzimy - powiedział we wtorek wiceszef MZ. O komentarz do jego słów poprosiliśmy Ireneusza Szafrańca z Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. - Pandemia upokorzyła ratowników, pokazała, w jakim miejscu jesteśmy. Po niej bardzo dużo ratowników w związku z przeciążeniem psychicznym zrezygnowało z zawodu. Kiedy my mamy o tych sprawach rozmawiać, jak nie teraz? - pytał medyk w programie "Newsroom" WP.