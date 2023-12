Protest przed TVP. Rozmowa z reporterem Telewizji Republika podbija internet

- Bardzo serdecznie pozdrawiam tych dwóch młodych ludzi, bo właśnie na tym polega dyskusja, na tym polega wolność słowa, bo możemy dyskutować. Nikt nikogo nie wyzywa, nikt nie używa wulgarnych słów, nikt nie buczy i nie wyrywa mikrofonów. Gorąco was młodzi panowie zachęcam, żebyście do mikrofonów Telewizji Republika podchodzili jak najczęściej, bo po to jesteśmy, bo to żebyśmy byli platformą niezależnej wymiany różnych poglądów. Na tym polega wolność, nie na tym, że komuś się krzyczy "osiem gwiazdek" czy inne tego typu treści. To jest republika. My się szanujemy - powiedziała Gójska.