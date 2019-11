WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze barbara nowacka + 2 radosław fogielkaczyński jarosław oprac. Anna Kozińska 58 min. temu Protest pod domem Jarosława Kaczyńskiego. Politycy komentują - Jest to słabe - tak w programie WP #Newsroom Radosław Fogiel i Barbara Nowacka skomentowali nocny protest w halloween przed domem Jarosława... Rozwiń Transkrypcja: Pani poseł Dlaczego totalna opozycja pod Cytuję Na brutalizacji życia publicznego Dlaczego inspiruje cię zachęcać do takich działań jak nocny Halo Przed dom Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu o to są zdjęcia Popularny materiał w Wirtualnej Polsce Co mamy z tym wspólnego bo jak nie wydaje Żebyśmy Koko Zachęcali do działań tak Którzy działają Spawn Atmosfera polit Jest bardzo gorąco i faktycznie Widziałem rzeczy które mi To się podoba czy nie co najmniej tego nie potępia róża Thun eurodeputowana cię Popierała go No więc co najmniej niektórzy politycy opozycji go popierają Podaj przykład jednej osoby Powiedziała że jej się Poszukaj Ja nie Popiel Pod domami bez względu Totoro Mido Pani Kasiu To jest przykre Historia Jak przypomnę dla nas Jak Kilka dobrych lat temu Przestrzeni Pojawił się pomysł Protesty przed domem W Sopocie To zostało potępione jedno z na Całe Spektrum strony Piosenka Boys Również Zagranie nie uciekało 200 to jest jakaś linia Przekroczona bardzo Bardzo wrażliwa i i też bardzo niedobra No jeżeli Przestajemy oddzielać sferę Prywat Publiczne które polityczne Uznajemy że wystarczy że się z kimś nie zgadzam to Radio mu pod domem Penis Co będzie Nie wiem ktoś pojedzie pod Którego jest Albo pod W szkole I będzie straszył mu dzieci No przepraszam że muszę Pamiętam jeszcze 90 kiedy to Przeciwnicy praw kobiet urządzali pod domami Pamiętam to bo to też zaczęło moje Pikiety wtedy z tej prawej Politycy Prawa i Sprawiedliwości czy prawnik To też wywali więc akurat do Jaruzelskiego ja nie chcę powodować Polityków oczywiście Budzik Ciekawe prześladowania znaczy skojarzenia przepraszam To jak nie Sklepikarze będziemy mu wybijać szyby no no Jarosław Kaczyński był w Bardzo prawdopodobne No nie nie mam tego rozmowy nie wiem czy się przejął czy dla niego miało znaczenie nocy Żeby się Listy do Boga Przyzwyczajony do tego Często dostaje Dość dość mocną krytykę Za swoją działalność polityczna Więc ten sposób osobisty Się prawdopodobnie nie przejął na zasadzie takiej że przestraszył Co się tak bardzo bardzo niewłaściwego Życzymy chcę żeby tata Pierwsze nie wychodziła po drugie żeby tutaj Wykazywała się jednak wspólnym frontem i potem No ale te mam Do słowa pani poseł Pani poseł jest przekonana że ugrupowania opozycyjnego Z tymi lotnymi brygadami opozycji nie mają Formalnych z No nie no Partiami Natomiast oczywiście że są po obu stronach Tego dużego sporu zaangażowani różnią baterią butelki tak Nie przypisujemy Niektórych organizacji ruchu Popierający DeFacto Pszczyna I organizujemy tutaj proszę nie bierz tego do siebie bo bo nie chcę Przecież kodiak jedna z tych osób W filmie jeszcze internauci pili że jest to osoba która była Przez komitet wyborczy koalicji Obywatelskiej jako członek komisji wyborczej Z ich strony Raczej sołtys Niesforna obywatel Więc nie wywołuje pani pasuje do tablicy Pojawiły się zdjęcia Tutaj tego Stałego bywalca spotkanie Struktur lokalnych Platformy Obywatelskiej Tutaj związki ten Sama doskonale wie jak łatwo Zdjęcia z różnymi osobami a ja nie mówię o zdjęciach Rozwiń