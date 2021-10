Protest medyków. Pat w rozmowach z rządem. "Przebieg jest żenujący"

We wtorek odbyło się kolejne już spotkanie strajkujących medyków z przedstawicielami resortu zdrowia. Według uczestników protestów przebieg rozmów "jest żenujący" i nie zbliża do rozwiązania problemu. "Udowadniają one, że MZ nie chce żadnych zmian w systemie" - napisał Ogólnopolski Komitet Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia w środowym komunikacie zamieszonym na Facebooku.