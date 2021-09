Protest medyków. Arłukowicz ma dla Niedzielskiego jedną radę. "Polityczna niedojrzałość"

Protest medyków trwa. We wtorek miało odbyć się spotkanie ratowników i ich pracodawców z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Zaproszenie Adama Niedzielskiego nie zostało jednak przyjęte. Medycy domagają się rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim. - Widzę arogancję rządzących i ministra Niedzielskiego, który lekceważy w pewnym stopniu to, co się dzieje wśród protestujących, ale przede wszystkim to, co się dzieje w służbie zdrowia - powiedział w programie "Newsroom" WP były szef resortu zdrowia Bartosz Arłukowicz. Europoseł podzielił się także z Niedzielskim szczególną radą. - Proponuję mu, żeby stawił się u drzwi białego miasteczka, jeśli trzeba usiadł z nimi w namiocie i po prostu z nimi porozmawiał - stwierdził Arłukowicz.