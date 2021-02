Protest mediów. Polska na agendzie w Parlamencie Europejskim

- Co mamy robić, gdy władza kraju członkowskiego Unii Europejskiej odbiera swoim obywatelom prawo do rzetelnej informacji? Znów Parlament Europejski ma mówić "nie ma naszej brukselskiej zgody"? Znów ma tylko mówić, tupać nogą i krzyczeć? Jest granica, za którą bezradność staje się upokorzeniem. Upokorzeniem tych, którzy w osamotnieniu bronią wolności i demokracji - dodała europosłanka z Europejskiej Partii Ludowej.

Adamowicz końcówkę swojego wystąpienia poświęciła na "chwilę ciszy". - Do solidarności z polskimi wolnymi mediami wzywam wszystkie wolne media na świecie, bo skoro spotkało to nas, to może spotkać i was (...). Jeśli teraz nie zareagujemy działaniem, niebawem ta chwila ciszy będzie minutą milczenia nad polską demokracją. A skoro polską, to europejską - mówiła polityk Platformy Obywatelskiej.