Protest aktywistów przed Trybunałem Konstytucyjnym. Marta Lempart komentuje

Czterech aktywistów koło południa przypięło się do płotu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Mają ze sobą flagi tęczowe i transparenty z napisem: "To nie jest Trybunał Konstytucyjny" oraz "To nie jest kraj dla kobiet", a także maseczki z logo Strajku Kobiet. Protestujących pilnuje kilkudziesięciu policjantów, którzy odgrodzili manifestantów od dziennikarzy. Przed TK pojawiła się również Marta Lempart. - Chodzi o to, że nie da się obstawić wszystkich budynków w Polsce. Ludzie będą protestowali tam, gdzie będą chcieli - mówiła liderka Strajku Kobiet. Działaczka nazywa oburzającym fakt, że policja nic nie zrobiła w sprawie pogróżek, które otrzymały organizacje pozarządowe. Protest aktywistów nie wpływa na przejezdność alei Szucha.

