Wideo Najnowsze protest + 3 Jarosław Kaczyńskiagrouniapiątka dla zwierząt Luiza Pastuszka 49 min. temu Protest Agrounii przed Sejmem. Michał Kołodziejczak: "Jarosław Kaczyński zrzucił bombę atomową" Protest Agorounii. W środę 23 września przed Sejmem rolnicy z Agrounii rozłożyli 356 główek kapusty. Do każdej z nich przyczepiono tabliczkę... Rozwiń Panie Prezesie jak jak definiować … Rozwiń Transkrypcja: Panie Prezesie jak jak definiować w ogóle ten event które tutaj zrobiliście Co to ma symbolizować i dlaczego akurat kapusty 356 główek kapusty symbolizujący płuc my polskich posłów którzy zagłosowali za ustawą rzekomo chroniącą polskie zwierzęta a tak naprawdę przyczynie przyczyniającym się do tego że będą one bardziej cierpiały w ogóle w żaden sposób który za za tym nie pomyślał że to Jarosław Kaczyński zrzucił bombę atomową w postaci tej ustawy by rozegrać własną grę i właśnie zwierząt użył ten człowiek jak najbardziej przedmiot przedmiot w historii Polski do osiągnięcia własnych celów politycznych dlaczego to jest bomba atomowa w stosunku do was rolników bomba atomowa ta ustawa jest bo bo tam mamy 3 takie wielkie molochy 23 wielkie bloki zwierzęta futerkowe wszystko w pewnym momencie skupiło się właśnie na tych zwierzętach to jest od dla mnie ogromnym błędem unieść tą ustawę mówiąc tylko i wyłącznie o danym wycinku który stanowi jakiś tam promień procent z jedna strona w całej ustawie w kilkudziesięciu stronach i ty mamy zawieszony zwierzęta na futra z zwierzęta hodowlane na mięso i z trzeciej strony są schroniska psy koty to w jaki sposób właśnie zajmować się takimi zwierzętami które mamy w domach czy czy też w wymienionych w schroniskach i gdy z opozycji miał w ogóle szczęki rozumu to by powiedział stop stop ta ustawa jest do wyrzucenia w całości być tutaj trzeba zrobić trzy podejścia to to i tamto a a u nas jednej za tym że nie chcą zwierząt futerkowych tymi bo są dobrzy dla psów i wszyscy zagłosowali tak jak chciał Jarosław Kaczyński Jarosław Kaczyński wyszedł tutaj na Wielkiego stratega na człowieka który jak wrócę murino wypuścił na boisko piłkarzy usiadł na ławce i po prostu Patrz jak biegają i wrzucił piłkę a oni jak takie dzieciaki trzyletnie zaczęli kopać tą piłkę i nie wiedzieć co robić i tak się zachowali polscy posłowie i adres nawet zza okna siedzi przypatruje się mówi Nie mam z kim grać zagłosowała opozycja zagłosowali też ale posłowie Prawa i Sprawiedliwości No i każde z tych postów masy puste co dalej stało kapustą się wydarzy bo rozumiem że się nie zmarnuje kapusta się nie zmarnuje Za chwilę pojedzie do zoo z jedzą słonie dla zwierzątek będzie ale jeszcze nie stracone w sumie dla was dla rolników bo wy możecie jeszcze wpłynąć na kształt tej ustawy ustawa trafiła do senatu czy będą jakieś rozmowy jak będą za chwilę też wchodzimy do senatu będziemy rozmawiać z kolejny protest na przyszłą środę nie dużo większy ja bym chciał przestrzec przed takim pochopny mówieniem że dla nas dla rolników tutaj straty ponieśli całe społeczeństwo ponieważ są ludzie mają psy koty domowe zwierzęta ci którzy hodujące zwierzęta na mięso i ci którzy też jej na futra też też trzeba stworzyć tutaj tego aspektu gospodarczego też będą mieli stratę nawet jeżeli ktoś tego nie popiera a z drugiej strony społeczeństwo zobaczył że nie ma opozycją opozycją gdzie jesteś gdzie jest rozsądek dlatego tutaj mamy po prostu wszyscy wielką stratę i jeszcze inną strat to że wszyscy zgodzili się posłowie że można w Polsce procedować ustawę Bez konsultacji społecznych bez rozmów bez normalnego trybu po co nie był normalny tryb sześciodniowy to trzeba więcej czasu na zgłoszenie Maniek w mieście niż na przeforsowanie ustawy w sejmie Ale z drugiej strony Kiedy zobaczymy na opinie społeczeństwa No to były dopiero co na początku tygodnia takie sondaże które mówiły że kilkadziesiąt procent ale większość jestem za wprowadzeniem tej ustawy o ochronie zwierząt i bardzo dobrze bo ja też jestem za tym żeby zwierzęta chronić i Ja obawiam się że Polacy nie rozróżniają dwóch rzeczy w tej chwili w tym całym od roku który Kaczyński nam zgotował czyli ustawa o ochronie zwierząt i ochrona zwierząt bo ja uważam że jest 100% Polaków jest za tym żeby zwierzęta chronić A ta ustawa niestety i też tutaj nie powinno być To dziwne bo mało kto Pewnie tam znam się z całością tej ustawy nie przyczynia się do tego że zwierzęta będą chronione ona tego nie gwarantuje raczej wprowadza dużo bałaganu chaosu A tobie też powodowało że w tej chwili zwierzęta w potraktowany są źle traktowane No nie jest inspekcja weterynaryjna która powinna być bardzo mocno dofinansowana która powinna stanąć na nogi w końcu bo dzisiaj leży w sprzeciwiać się to ty dlatego to co powiedział pan planujecie większe jeszcze protest za tydzień jak on będzie przebiegał i czy już coś wiadomo na temat tego protest protest dzisiaj zgłoszenie od nas wpłynęło i spotykamy się za 10:00 na Placu Trzech Krzyży Przechodzimy pod same następnie po dwóch godzinach idziemy do prezydenta chociaż ja bym przestrzegał przed hura optymizmem Bo prezydent nie podpisze wróci do Jarosław Kaczyński rozgrywa swoją grę która w takich strategiczne nazwach i szkołach politycznych nazywa się rozgrywają drugiej części Ojca Chrzestnego i po prostu czyści swoje podwórko swoje Przedpole i robi to trzeba jasno powiedzieć perfekcyjnie