"Proszę pana". Czarzasty apeluje do Tuska

- Myślę, że kiedyś ktoś panu Donaldowi Tuskowi, któryś z doradców, powie: jesteś ważnym człowiekiem na opozycji, powinieneś ze wszystkimi rozmawiać. Wróg jest w PiS-ie, nie atakuj. Nie atakuj Hołowni, nie atakuj Lewicy, bo to po prostu nie ma sensu. Ja wszystkie te rzeczy wybaczam, akceptuję, uśmiecham się do tego, bo uważam, że wszyscy liderzy, bez względu na to, jakie mają ego, powinni się trzy albo cztery kroki cofnąć - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. - Jeżeli będzie opluwany Hołownia, Lewica, i ktoś nie wejdzie do Sejmu, to PiS będzie miał trzecią kadencję. W związku z tym jeszcze raz mówię bardzo ciepło do pana Donalda Tuska: proszę pana, wróg jest gdzie indziej - dodał.