Prostki. Proboszcz chce, by zmieniono nazwę ulicy

1 maja to jedna z najdłuższych ulic w warmińsko-mazurskiej wsi Prostki. Ale proboszcz chce, by zmienić jej nazwę. Zdaniem duchownego ulica "Chrystusa Króla królów" będzie brzmiała znacznie lepiej.



Ale mimo to już dwukrotnie ją konsultowano. Trzecią dyskusję zapowiedziano na środę. Do tej pory mieszkańcy opowiadali się przeciwko.

Proboszcz, od którego wyszedł pomysł, przekonywał do niego wiernych w niedzielę. Jego zdaniem parafianie są za tym, by nazwa ul. 1 maja została zastąpiona przez "Chrystusa Króla królów". To w ich imieniu złożył wniosek.