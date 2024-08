"Prosimy". Leśnicy wskazują na tajemnicze worki na drzewach

Leśnicy ze specjalnym apelem ws. worków foliowych

"To pułapki feromonowe, które wywieszamy co roku, zwykle na początku lipca. W środku znajduje się feromon, który przyciąga samce brudnicy mniszki. Na podstawie ich liczebności określamy stopień zagrożenia drzewostanów z przewagą drzew iglastych" - tłumaczą leśnicy z Rud. - "Prosimy zatem, aby nie ściągać pułapek z drzew" - apelują do spacerowiczów.