"Propaganda". Prof. Wojciech Maksymowicz oskarża

Protest ratowników medycznych się zaostrza. Do chorych w wielu miastach nie wyjechały karetki. Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski prof. Wojciech Maksymowicz (Polska 2050). - To wyraźny efekt działań propagandowych, bez innego uzasadnienia merytorycznego. No, ale cóż mają poradzić, jeżeli nie mają podstaw do negocjowania. Podstawy są wtedy, kiedy się ma w zanadrzu jakiś zasób do zaoferowania. Tymczasem robi się właśnie propagandę - mówił. - Nie zostały żadne pieniądze w zapleczu na podwyżki. Ja o tym mówiłem w Sejmie w maju, w czerwcu, kiedy były rozważane sprawy podwyżek. Protestowałem wyraźnie, mówiąc, że w sytuacji, kiedy społeczeństwo zaczęło doceniać znaczenie pracowników służby zdrowia, rząd nie może nie być przygotowany na oczekiwania, że ci ludzie będą chcieli być uszanowani nie tylko poklepywaniem po plecach, ale godną płacą - dodał Maksymowicz.