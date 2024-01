Prokuratura ustala ojcostwo. Marta Glanc potwierdza, że jest córką księdza

- Ale to tylko jeden powód, przez który tych personaliów nie ma w dokumentach dzieci księży. Drugi jest taki, że Kościołowi bardzo zależy, żeby ich nie było. Potem to ma przełożenie chociażby na kwestię dziedziczenia. Ja i tak nie jestem w złej sytuacji, bo mój ojciec się mnie nie wypiera. Wiem, że wkrótce moim śladem pójdzie kolejna córka księdza. To trzeba uregulować - dodaje Marta Glanc.