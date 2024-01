"W Niemczech tak nie ma". Polacy powiedzieli, ile dają księdzu

Pani Violetta z mężem i córką starają się przyjeżdżać do Polski na czas kolędy, gdyż na co dzień mieszkają w Hamburgu. - W Niemczech nie ma takiej tradycji wizyt duszpasterskich, jak jest u nas. Ze względu na dużą różnorodność wyznaniową, tam kolęda jest na zawołanie. Jeśli ktoś sobie zamówi księdza na dany dzień i godzinę, to przyjdzie - tłumaczy kobieta.