Prokuratura: sprawa oświadczeń majątkowych Adamowicza zostanie umorzona

Jak ustaliła Wirtualna Polska, śledczy nie będą zajmować się dalej wyjaśnianiem ewentualnych nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Prokuratorskie postępowanie zostanie umorzone. Podobnie sprawa przed gdańskim sądem.

- Zgodnie z art. 17 § 1 pkt 5 kodeksu postepowania karnego nie wszczyna się postępowania a wszczęte umarza wobec śmierci podejrzanego. Jest to bezwzględna przyczyna procesowa uniemożliwiającą prowadzenie postepowania karnego – poinformowało Wirtualną Polskę biuro prasowe Prokuratury Krajowej. W tym przypadku, przepisy kpk będą miały zastosowanie zarówno do trwającego nadal we wrocławskiej prokuraturze śledztwa, jak i do procesu przed gdańskim Sądem Rejonowym. W obu przypadkach, sprawy dotyczyły oświadczeń majątkowych prezydenta Gdańska.