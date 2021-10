Prokuratura o wypadku z udziałem Aleca Baldwina. Zarzuty "niewykluczone"

Prokuratura: to nie był rekwizyt

Carmack-Altwies zaznaczyła również, że błędnym jest określenie stosowane w mediach w stosunku do broni, z której strzelał Baldwin. Jak podkreśliła, nie był to rekwizyt, tylko prawdziwy rewolwer. - To była broń odpowiednia dla epoki, w której osadzona jest akcja filmu - powiedziała.