Prokuratura Krajowa: sędzia sfałszował protokół z rozprawy. Wykrył to adwokat

Prokurator zarzuca sędziemu z Kraśnika w Lubelskiem przekroczenie uprawnień. Jak podaje PK, Rafał R. miał zamienić fizycznie karty w aktach, ale także przerobić dokument w systemie informatycznym, gdzie był zapisany protokół. Sędziemu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

"Sprawa była oczywista, musiało dojść do fałszerstwa" - stwierdzają służby prasowe prokuratury. Sąd Dyscyplinarny w Lublinie zezwolił na pociągnięcie sędziego Rafała R. do odpowiedzialności karnej. Sąd Najwyższy utrzymał w mocy to postanowienie.