Prokuratura chce uchylenia immunitetu prezesowi sądu. Miał działać na korzyść strony procesu

Prokuratura Krajowa skierowała przeciwko prezesowi jednego z sądów rejonowych wniosek do Sądu Dyscyplinarnego. Miał przekroczyć swoje uprawnienia w trakcie postępowania sądowego i sprzyjać jednej ze stron procesu.

O skierowaniu wniosku do Sądu Dyscyplinarnego poinformowała we wtorek Prokuratura Krajowa na swojej stronie internetowej. Wniosek dotyczy "pociągnięcia sędziego do odpowiedzialności karnej w związku z przekroczeniem przez niego uprawnień i działaniami na szkodę interesu publicznego i prywatnego" - czytamy w komunikacie prokuratury.