Prokuratorzy ujawnili swoje majątki. Nowe auta i wanna z hydromasażem

Bogdan Święczkowski – szef Prokuratury Krajowej i zastępca Prokuratora Generalnego zaoszczędził 643 tys. zł – wynika z najnowszego oświadczenia majątkowego za 2019 rok. W jego garażu pojawiło się nowe auto, a w ogrodzie nowoczesna wanna z hydromasażem.



Obowiązek składania oświadczeń majątkowych prokuratorzy mają od 2016 roku. Dokumenty publikowane są w internecie. Wszystko za sprawą decyzji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. To właśnie ten polityk wprowadził kontrolę społeczną majątków śledczych. Tym samym od 2016 roku, na stronach Prokuratury Krajowej możemy zapoznać się z oświadczeniami majątkowymi kilkudziesięciu śledczych.

W tym gronie jest też Bogdan Święczkowski. Co wynika z dokumentu złożonego za 2019 rok? Szef polskich śledczych ma 524 tys. złotych oszczędności (wspólnie z żoną) oraz dodatkowo 30 tys. dolarów. W sumie, uwzględniając kurs dolara z poniedziałku, ma 643,4 tys. zł oszczędności.

W skład wspólnego majątku wchodzi też dom ok. 240 metrów kwadratowych położony na działce o pow. 863 metrów kwadratowych ( nie podano wartości); domek letniskowy 80 metrów kwadratowych znajdujący się na działce ok 350 m.kw (również nie podano wartości). Święczkowski posiada też dwa auta: Toyotę Rav4 z 2019 roku oraz Opla Astrę z 2007 r. Nie ma za to auta Kia Sportage z 2014 r., którymi jeździł w ostatnich latach.

W składnikach mienia powyżej 10 tys. zł pojawiła się również "wanna ogrodowa Relay Pearl”: rok produkcji 2019. Koszt urządzenia sięga w zależności od udogodnień - od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jak czytamy na stronach producenta, "to doskonała ogrodowa wanna spa z miejscami dla kilku osób w tym wygodną leżanką”.

"Masaż zapewnia 40 dysz strumieniowych oferujących 5 rodzajów hydroterapii z regulacją pracy pomp, a o odpowiedni nastrój relaksu w wannie dba odprężający wodospad, wielobarwne oświetlenie LED na zewnątrz i wewnątrz wanny” - czytamy.

W oświadczeniu nie ma informacji o wynagrodzeniu, jakie szef Prokuratury Krajowej otrzymał za pracę w ubiegłym roku. Według informacji „Gazety Wyborczej”, już pod koniec 2016 roku zarabiał 26 175 zł brutto i otrzymywał 2,7 tys. zł ryczałtu mieszkaniowego.

W porównaniu do oświadczenia majątkowego złożonego w ubiegłym roku oszczędności Święczkowskiego wzrosły o 140 tys. zł, a w porównaniu do 2016 r. czyli do początków prokuratorskiej kadencji o ponad 500 tys. zł.

Majątki prokuratorów. Meble, Mazda, AGD

A co wynika z oświadczeń majątkowych prokuratorów z kierownictwa Prokuratury Krajowej, innych zastępców Prokuratora Generalnego? Beata Marczak ujawniła, że jeździ Mazdą C3 z 2018 r. wartą 90 tys. zł i ma zabudowę kuchenną wraz ze sprzętem AGD o wartości ok. 40 tys. zł. Do tego 140 tys. zł oszczędności i 1500 euro.

Robert Hernand ma dwa auta w garażu. Jeep Patriot i Ford Mustang, a w domu meble i lampy warte ok. 70 tys. zł. Zaoszczędził 65 tys. zł.

Marek Pasionek ma z kolei 280 tys. zł oszczędności. W jego oświadczeniach majątkowych nie ma śladu wzmianki o wynagrodzeniu, które otrzymuje za swoją pracę. Jednak jak ujawniła "Gazeta Wyborcza”, Pasionek jest najlepiej zarabiającym śledczym w Prokuratorze Krajowej. Według danych z listopada 2016 r., zarabiał miesięcznie 29,1 tys. zł.

W sprawie oświadczeń majątkowych wysłaliśmy pytania do Prokuratury Krajowej. Na odpowiedź czekamy.