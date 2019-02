Prokurator został zawieszony, może usłyszeć zarzut propagowania faszyzmu. Przez grafikę z Jarosławem Kaczyńskim

Prokurator z Poznania powiesił w swoim gabinecie fotomontaż z Jarosławem Kaczyńskim. Śledczy został natychmiast zawieszony i wszczęto przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. To nie koniec. Wydział spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo w sprawie propagowania faszyzmu.

Krzysztof Lisiecki - bo o nim pisze portal wyborcza.pl - pracuje w poznańskiej Prokuraturze Rejonowej Nowe Miasto. Został zawieszony w poniedziałek po tym, jak ktoś zrobił zdjęcie wiszącego na ścianie plakatu i wysłał je do Prokuratura Krajowej - informuje portal wyborcza.pl.

Co tak wstrząsnęło śledczymi z PK? Otóż fotomontaż, który powiesił w swoim gabinecie prokurator Lisiecki, to przeróbka propagandowego plakatu z czasów III Rzeszy. W oryginale przedstawiał on Adolfa Hitlera w brunatnym mundurze trzymającego sztandar ze swastyką. W tle tłum członków NSDAP z flagami.