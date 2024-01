Prokurator czeka na Brauna. Ma usłyszeć aż siedem zarzutów

Dziennikarze "Rzeczpospolitej" dotarli do treści wniosku prokuratury, który trafił do rąk marszałka Sejmu. Zgodnie z ustaleniami gazety, "pierwsze dwa zarzuty dotyczą naruszenia nietykalności byłego ministra zdrowia, Łukasza Szumowskiego, a także pomawiania go o podejmowanie pracy pod wpływem alkoholu" - informuje "Rzeczpospolita".