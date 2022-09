Prokremlowscy blogerzy szokują. "Nie panikuj"

Popularni rosyjscy blogerzy z dalekowschodniego miasta Chabarowsk wzywają mężczyzn do zachowania spokoju. Jednocześnie stwierdzają, że władze Rosji planują powołać do służby "jedynie" 300 tysięcy ludzi, co stanowi 1 procent z 25 milionów osób, którzy tworzą "całkowitą bazę mobilizacyjną Rosji".