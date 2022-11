Program Mój Prąd. Piąta edycja już w grudniu. Minister Moskwa zapowiada podwyżki

Program Mój Prąd. Ile wynosi dofinansowanie?

Ze względu na wysokie zainteresowanie programem, Minister Klimatu i Środowiska zapowiedziała podniesienie kwoty dopłat do fotowoltaiki "Rozwój #OZE to dobra recepta na rosnące na skutek wojny ceny energii. Dlatego od 15.12, w ramach programu #MójPrąd, podnosimy poziom dofinansowania dla instalacji #PV do 6 tys. zł., a do magazynów energii do 15 tys. zł. Zmiana obejmie beneficjentów 4. edycji programu".