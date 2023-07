Program Festiwalu Łódź Czterech Kultur 2023. Tożsamość

Festiwal Łódź Czterech Kultur bezpośrednio nawiązuje do czasu, gdy Polacy, Żydzi, Niemcy i Rosjanie tworzyli wielkość przemysłowej Łodzi. Na tej wielokulturowości budowana była tożsamość mieszkańców miasta w XIX i w pierwszej połowie XX wieku. A jak jest dzisiaj? 600-lecie Łodzi to dobry moment, by spojrzeć wstecz i zaprosić widzów Festiwalu do refleksji nad tym, co naprawdę kryje się w micie "4 Kultur" i jak rezonuje on ze współczesnością. To także okazja, by wsłuchać się w historie mieszkańców i artystów, które składają się na ich indywidualne tożsamości, a także na obraz dzisiejszej Łodzi i szerzej – świata.