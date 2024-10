Program "Czyste powietrze" był przykrywką? Kolejne zarzuty wobec PiS

Według czwartkowego wydania "Gazety Wyborczej", politycy Prawa i Sprawiedliwości organizowali spotkania z wyborcami w całej Polsce, wykorzystując do tego program "Czyste powietrze". Wydali na to pieniądze w zaledwie sześć tygodni. Redakcja "Wyborczej" twierdzi, że posiada na to niezbite dowody w postaci kopii mejli, umów oraz zdjęć.