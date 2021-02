"Program 500 minus". Fiskus chce wprowadzić mandaty autostradowe

Nowy mandat został wpisany do nowelizacji ustawy o płatnych autostradach, nad którą obecnie pracuje rząd. Przepis nie pozostawia złudzeń: "Za niewniesienie opłaty za przejazd autostradą, którą pobiera Szef KAS, w tym za przejazd autostradą lub jej odcinkiem po upływie daty i godziny końca okresu ważności biletu autostradowego, od wnoszącego opłat Szef KAS pobiera opłatę dodatkową w wysokości 500 zł".

- Nie wiem, kto wymyślił tę stawkę... Przecież ten pomysł aż prosi się o memy. Na zamkniętych spotkaniach w ministerstwie ludzie mówią, że to będzie nowy flagowy program rządu: 500 minus - zżyma się urzędnik resortu finansów proszący o anonimowość.

Mimo kontrowersji nic nie wskazuje, by ministerstwo finansów miało zrezygnować z nowego mandatu. Resort dwa miesiące temu zakupił już za 54 mln zł flotę 102 aut, które, dzięki specjalnym kamerom do odczytywania numerów rejestracyjnych, będą namierzać gapowiczów.

Furgonetki marki Ford Transit będą wyposażone w specjalistyczne urządzenia i systemy do automatycznego rozpoznania i rejestrowania numerów rejestracyjnych. Auto wyposażone w taki system, przejeżdżając obok naszego pojazdu, zeskanuje jego kształt i automatycznie wychwyci, czy zapłaciliśmy za przejazd. Podobnie wyposażone będą kombi Ford Focus, które osiągną prędkość niemal 200 km na godzinę.

- W ramach zamówienia publicznego dostarczone zostaną 102 pojazdy, które będą wykorzystywane do działań kontrolnych użytkowników poruszających się po wszystkich odcinkach objętych poborem opłat. Pojazdy wraz z wyposażeniem zostały zamówione w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego - potwierdza Wirtualnej Polsce biuro prasowe ministerstwa finansów.

Korki na bramkach zmienią się w kolejki na stacjach benzynowych

- Geolokalizacja wymaga urządzenia, a nie każdy posiada lub chce używać smartfona albo włączyć w nim GPS ze względu na obawę o inwigilację. Z tego względu wymagane jest – obok bardzo nowoczesnego systemu - równoległe rozwijanie manualnej opcji poboru opłat. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której trzeba utrzymywać dwa równoległe systemy, przy czym jeden z nich będzie bardzo nowoczesny i potencjalnie drogi w utrzymaniu – mówi Wirtualnej Polsce Prezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Adrian Furgalski. I dodaje, że likwidacja korków na bramkach przyniesie uboczny efekt w postaci pojawienia się kolejek na stacjach paliw, na których będą się tłoczyć podróżni chcący kupić bilet.

240 mln zł dla Tadeusza Rydzyka. Piotr Zgorzelski komentuje

Eksperci zwracają uwagę, że kosztownego zakupu aut do łapania gapowiczów można było uniknąć. Zamiast inwestować w system oparty o geolokalizację, wystarczyło zdecydować się na tzw. videotolling, czyli automatyczne odczytywanie tablic rejestracyjnych podczas przejazdu autostradą.

Tymczasem to Służba Celno-Skarbowa od siedmiu miesięcy dostała nowe, dodatkowe zadania. Jak napisało nam Ministerstwo Finansów to "zadania związane z kontrolą opłaty za przejazd płatnym odcinkiem drogi publicznej", czyli mówiąc w skrócie "kontrola biletów autostradowych". Dodatkowe obowiązki nie oznaczają jednak dodatkowych sił i środków, a po prostu więcej pracy dla i tak już przeciążonych pracowników Służby Celno-Skarbowej. Ich głównym zadaniem jest walka z przemytem i z wyłudzaniem VAT-u. Teraz doszła do tego "kontrola biletów". Oprócz pracowników Służby Celno-Skarbowej kierowcę będą mogli skontrolować również policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej i pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego.