Prognoza zorzy polarnej w Polsce. Czy w najbliższych dniach pojawi się ponownie?

Zorza polarna w Polsce. Kiedy pojawi się znowu?

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, "Polska jest położona na południe od naturalnego pasa zórz (Norwegia, Islandia, Grenlandia), do wystąpienia tam zorzy polarnej potrzebna jest ekstremalnie silna burza geomagnetyczna (Kp8-9+) - co bardzo rzadko się zdarza". Jednocześnie aktywność słoneczna zmierza do maksimum, co oznacza, że zjawisko to w niższych szerokościach geograficznych może pojawić się jeszcze wielokrotnie.