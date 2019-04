Prognoza pogody. Słoneczny lany poniedziałek, spadające gwiazdy w nocy

Lany poniedziałek w Polsce raczej mokry nie będzie. Jeśli popada - to tylko symbolicznie. Silny wiatr nie będzie jednak raczej zachęcał do spacerów. Gdy uspokoi się wieczorem, warto jednak będzie wyjść z domu i spojrzeć w niebo. Może uda nam się dostrzec "spadającą gwiazdę"?

Prognoza pogody: uwaga na silny wiatr

W ciągu dnia termometry wskażą od 14 -16 st. C na południowym wschodzie do 18 -19 st. C na północy Polski. Chłodniej będzie na przedgórzu Karpat, tutaj słupek rtęci na termometrach wskazywac będzie zaledwie 10 - 13 st. C.