Prognoza na Wielkanoc. Szykuje się pogorszenie pogody

Polska nadal leży w oddziaływaniu rozległego wyżu stacjonarnego znad Skandynawii o wdzięcznym imieniu Katharina. To on od ponad tygodnia przynosi nam pogodę bezchmurną i pełną słońca. W Wielkanoc aura niestety ulegnie pogorszeniu.

Na północnym wschodzie Europy, na mapach górnej troposfery widać płytki ośrodek niskiego ciśnienia, który stopniowo zmierza na południe. Szacuje się, że w Wielką Sobotę będzie znajdował się nad Białorusią, by w Wielkanoc zahaczyć o naszą wschodnią granicę. Wraz z niżem do Polski (przede wszystkim wschodniej) napłynie chłodniejsze powietrze z nieco większą ilością wilgoci.

Prognoza na Wielkanoc

O ile w Wielką Sobotę na termometrach średnio od 17 do 21-22 stopni (wyjątkiem będą plaże oraz góry, gdzie na termometrach maksymalnie 10-12 stopni), o tyle w Wielkanoc ciepło prawdopodobnie pozostanie jedynie z mieszkańcami Polski zachodniej. Tam do końca dnia obok pięknej pogody, na termometrach od 18 do 19-21 stopni. W centrum słupki rtęci pokażą od 14 do 16 stopni. Wschód i północny wschód w zaledwie 9-11, lokalnie 12 stopniach. Wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie, w czasie lokalnych burz nieco silniej z kierunku północno wschodniego.