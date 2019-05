Prognoza pogody. Ostrzeżenia IMGW - może być groźnie

Przed nami bardzo deszczowe dni - szczególnie na południu Polski. IMGW ostrzega przed ulewami i wzrostem poziomu rzek. Z prognoz pogody wynika, że padać będzie też w centralnych województwach.

W nocy nad południowe obrzeża kraju wtargnie aktywny front atmosferyczny związany z niżem znad Adriatyku i południowo-zachodnich Bałkanów. Lokalnie może spaść nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni, a w Beskidach i w Tatrach do 15 cm śniegu.

We wtorek front przesunie się na północ i obejmie całą południową oraz centralną Polskę.

Ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują od godz. 23 w poniedziałek do godziny 3 w środę, ale z prognoz alertów wynika, że mogą zostać przedłużone na kolejny dzień.

Prognoza pogody. Wzrośnie poziom rzek

Niestety ulewy mogą doprowadzić do wezbrania potoków i rzek. Eksperci IMGW wydali również ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia w Małopolsce i na Śląsku.

W Śląskiem IMGW ostrzega przed wzrostem wód w zlewniach Małej Wisły, Brynicy, Przemszy i Soły. Tam lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze. Alerty hydrologiczne obowiązują do środowego poranka.

Prognoza pogody. Później cieplej, ale burzowo

Co nas czeka w kolejnych dniach? Niż z centrum nad Bałkanami ściągał będzie do Polski ciepłą masę powietrza czarnomorskiego, ale musimy być gotowi na gwałtowne burze z porywistym wiatrem dochodzącym do 80 km/h oraz grad - zapowiadają w prognozie dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa.