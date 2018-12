Prognoza pogody na dziś - 7 grudnia. Pochmurno, ale ciepło

Piątek powita nas raczej senną, ale ciepłą aurą. Słupki rtęci miejscami przekroczą 10 st. C, ale wzrost temperatury przyjdzie w parze z dużym zachmurzeniem.

Najcieplej będzie w pasie zachodnim - 11 st. C pokażą termometry we Wrocławiu, w Zielonej Górze i Lubinie. Zdecydowanie chłodniej będzie na wschodzie kraju - od 3 st. C w Suwałkach i Rzeszowie do 4 st. w Białymstoku i Lublinie.