Prognoza pogody na dziś - 4 stycznia. Deszcz na zachodzie, mróz na wschodzie

Piątkowa aura podzieli Polskę na pół - na zachodzie możemy spodziewać się deszczu i nieco wyższych temperatur, natomiast na wschodzie mrozu i lokalnie opadów śniegu.

Najcieplej będzie w północno-zachodniej części kraju - w Szczecinie termometry pokażą 5 st. C, a w Gorzowie Wielkopolskim 3 st. C. Znacznie chłodniej na przeciwległych krańcach Polski - na Podkarpaciu -4 st. C i -3 st. C na Lubelszczyźnie.