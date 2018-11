Prognoza pogody na dziś - 30 listopada. Mróz i słońce

Pogoda w piątek nie ulegnie wielkim zmianom - dalej będziemy marznąć, mimo że słońca nie zabraknie. Szczególnie zimno będzie o poranku. Niskie temperatury utrudnią podróżowanie w przynajmniej pięciu województwach.

To jednak ta zachodnia, cieplejsza część kraju jest mniej bezpieczna dla kierowców. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców Dolnego Śląska, Wielkopolski, Lubuskiego, Zachodniopomorskiego oraz Pomorskiego przed marznącymi opadami deszczu. We wschodniej części Pomorza i Województwie Warmińsko-Mazurskim uciążliwy będzie też mocny wiatr. W porywach może on osiągać 60 km/h.