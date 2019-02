Prognoza pogody na dziś - 3 lutego. Aura podzieli Polskę

Niedziela upłynie pod znakiem zmiennej i bardzo zróżnicowanej pogody. Na południowym zachodzie kraju aura będzie iście wiosenna, natomiast na przeciwległych krańcach Polski wystąpią opady i niska temperatura.

Zdecydowanie najcieplej będzie na Podkarpaciu, gdzie termometry mogą pokazać aż 12 st. C. Przyjemna aura również na Lubelszczyźnie (10 st. C). W tych regionach będzie również słonecznie i nie powinno padać. Zupełnie inna aura wystąpi na północy i zachodzie, gdzie będzie znacznie chłodniej. Najzimniej w Zielonej Górze (1 st. C), Gorzowie Wlkp. i Szczecinie (2 st. C).