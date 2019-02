Prognoza pogody na dziś - 26 lutego. Pogodnie i słonecznie, do 11 stopni

We wtorek na obszarze całej Polski czeka nas kolejny pogodny i ciepły dzień. Pogoda może popsuć się jedynie lokalnie, do godzin południowych. Na termometrach możemy spodziewać się nawet 10 stopni Celsjusza.

Wtorek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnym i słonecznym dniem. Do południa gorszej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy środkowego pasa Polski. W województwach lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim oraz lubelskim będzie się mocniej chmurzyć i popada słaby deszcz lub mżawka.

Na terenie całej Polski w ciągu dnia należy spodziewać się silnego wiatru, który będzie obniżał odczuwalną temperaturę. W porywach może osiągnąć do 55 km/h. Na wschodzie kraju słupki rtęci wskażą od 6 do 8 stopni Celsjusza. Cieplej będzie na zachodzie Polski. Tam termometry wskażą od 9 do 11 kresek.