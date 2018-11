Prognoza pogody na dziś - 12 listopada. Temperatura podzieli Polskę na dwie części

W poniedziałek czeka nas słoneczna pogoda. Będzie ciepło, ale w niektórych rejonach różnica temperatur może być dosyć spora. Z rana po raz kolejny utrudnienie może stanowić silna mgła.

W dzień wolny od pracy pogoda będzie nam sprzyjać. Na przeważającym obszarze Polski czeka nas słoneczna, pogodna i pozbawiona opadów deszczu aura. Na gorsze momenty muszą uważać mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Tam po południu może się mocniej chmurzyć i od czasu do czasu spaść deszcz.

IMGW wydało ostrzeżenia przed silną mgłą, która powinna zniknąć przed południem. Alerty obowiązują dla województwa świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego. Widoczność zostanie ograniczona do ok. 100 metrów. W całym kraju trzeba też uważać na porywisty wiatr. Momentami może on osiągać prędkość 55 km/h.