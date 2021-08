Prognoza pogody. Możliwe intensywne opady deszczu

Pogoda IMGW. Zapowiada się ciepła niedziela

Przez cały dzień w niemal całym kraju będzie umiarkowanie ciepło. Najniższe temperatury pokażą termometry wzdłuż wybrzeża. - Nad morzem na termometrach od 19 do 22 st. C. Na północy ok. 23 st. C, w centrum od 24 do 25 st. C., na południu miejscami do 26 st. C. Najcieplej będzie na Podkarpaciu tam na termometrach 28 st. C. - przekazał synoptyk IMGW.