Prognoza dla Polski: wichury i nawałnice. Gwałtowne załamanie pogody

Natomiast w czwartek, kiedy wyż obejmie wschodnie Bałkany, to już nad całą Polskę z południa szerokim strumieniem wlewać się będzie śródziemnomorskie i bałkańskie ciepło. Stąd w czwartek temperatura poszybuje w górę i na wschodzie termometry dobiją do 20-22 stopni, a na zachodzie nawet do 25-27. Oczywiście są to wartości w cieniu, zatem w słońcu temperatura odczuwalna na wschodzie przekroczy 25 stopni, a na zachodzie 30.