Profesor zwolniony z uczelni. Przyczyną "sprzeciw wobec cenzury"

Prof. Grzywacz: wniosłem pozew do sądu

Po zwolnieniu prof. Grzywacz otrzymał wiele listów poparcia. - Wiele osób zabrało głos. Pisano listy. Interweniowało też Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Niestety, nie przyniosło to żadnego rezultatu. Wniosłem pozew do sądu pracy. Trwa proces. W czwartek odbędzie się rozprawa, na której zostanie przesłuchana jedna ze studentek. Domagam się przywrócenia mnie do pracy. Wszystko trwa. Walczę i jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że uda mi się w tym sądzie wygrać - podkreśla wykładowca akademicki.