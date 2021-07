Profesor Simon o "idiotyzmach" w pandemii. "Trzeba być kompletnym pajacem"

Władza przyznaje: Narodowy Program Szczepień znacznie zwolnił. - Nie mam żadnych genialnych pomysłów, jak rozwiązać ten problem. Potrzebne są: reklamy, naciski i benefity (…). Racjonalnie trzeba dyskutować z osobami, które są nieprzekonane, wątpią - mówił w programie "Newsroom WP" prof. Krzysztof Simon. Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu odniósł się także do "fake-newsa", który sugerował zmianę genomu po przyjęciu szczepionki mRNA. - To jest tak śmieszne, że aż głupie. Czy ludzie jak jedzą parówki i kotlety, to nagle stają się bawołem albo baranem? Trzeba być kompletnym pajacem, żeby takie rzeczy mówić - ocenił Simon.