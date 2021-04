Profesor Pyrć: "Koronawirus zostanie z nami już na zawsze"

Gościem programu "Newsroom" WP był prof. Krzysztof Pyrć. Wirusolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego pytany był o prognozę po pandemii. - Koronawirus to jest taki wirus, który zostanie z nami na zawsze? - dopytywał prowadzący Patrycjusz Wyżga. - Ja bym zakładał, że on skończy jak wszystkie wirusy pandemiczne, czyli z nami zostanie. Jeżeli popatrzymy na pozostałe koronawirusy, tzw. sezonowe, które zakażają nas co roku, to one też prawdopodobnie kiedyś spowodowały pandemię. Pewnie ze względu na mniejszą mobilność to było mniej zauważone, przeszło trochę obok, ale z nami zostały - przekazał prof. Pyrć. Lekarz przytoczył też przykład z początku XX wieku. - W 1918 roku zaczęła się gigantyczna pandemia grypy hiszpanki i ten wirus też od razu nie zniknął. Został z nami do lat 50 XX. wieku. Podobnie może wyglądać to tutaj. Jeżeli się zaszczepimy to ten wirus będzie krążył, ale przestanie być tak niebezpieczny - ocenił naukowiec z UJ.

