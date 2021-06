Profesor Horban mówi o propozycji zmian w kwarantannie

Profesor Andrzej Horban w programie "Newsroom WP" mówił o zasadach kwarantanny. Główny doradca premiera ds. COVID-19 odniósł się m.in. do budzącego kontrowersje zapisu, który mówi, że kwarantanna obowiązuje dopiero od dnia następującego po przekroczeniu granicy. Oznacza to, że osoby, które mogą być zarażone, nawet przez cały dzień mogą zakażać koronawirusem inne osoby, a dopiero potem trafiają na kwarantannę. - Sprawdzimy. Jeżeli tak jest, będę nakłaniał ministra, by zmienił treść rozporządzenia - podkreślił profesor.