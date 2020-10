Prof. Zoll o aborcji: Wyrok jest mi bliski, ale pozbawiony podstawy konstytucyjnej

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Czy jest legalny?

Profesor ma jednak poważne wątpliwości co do legalności wyroku. - To, co możemy o nim bez wątpienia powiedzieć, to że zwiększa chaos prawny. Patrząc na to, kto wydał ten wyrok nie powinniśmy mieć wątpliwości, że jest on pozbawiony podstawy konstytucyjnej. Prezes Przyłębska została wybrana przez prezydenta Dudę niezgodnie z Konstytucją. Orzekają w nim też tzw. dublerzy, którzy nie mają do tego prawa - dodaje prawnik.