Prof. Sowiński: PiS stracił monopol na grę na granicy populizmu. Efekt Tuska

Politycy Koalicji Obywatelskiej oświadczyli, że są przeciwko kilkudziesięcioprocentowym podwyżkom, które prezydent Andrzej Duda przyznał m.in. posłom, senatorom czy ministrom. Nie zgadzają się także z pomysłem PiS, by podwyższyć wynagrodzenia m.in prezydentowi i samorządowcom. Gość programu Newsroom WP prof. Sławomir Sowiński uważa, że to element politycznej gry. - To jeden z elementów, który nazywamy "efektem Donalda Tuska". Opozycja w końcu wykorzystuje piłki, które wystawia jej Prawo i Sprawiedliwość. Po powrocie Tuska PiS stracił monopol na grę na granicy populizmu, wyczucie opinii społecznej i pozycję lidera rozgrywek - uważa politolog, który jednocześnie podkreśla, że brakuje mu konstruktywnej propozycji zmian ze strony opozycji. - Jeśli PO rzeczywiście chce myśleć o władzy, to nie może tylko łapać PiS w pułapki ofsajdowe, ale musi wykazać się pewnym wizjonerstwem - uważa prof. Sławomir Sowiński.